На главной авиабазе Британии "Крануэлл" расплавилась взлётно-посадочная полоса

На главной авиабазе Великобритании "Крануэлл" расплавилась взлётно-посадочная полоса, сообщает Sky News. База приостановила свою работу.

"Взлётно-посадочная полоса расплавилась от жары, поэтому все полёты в "Крануэлле" были приостановлены", — передаёт телеканал слова своего источника.

По его данным, полёты с авиабазы не осуществляются с понедельника, а военнослужащие даже вынуждены "смазывать смолой" колёса самолётов и подошву своих ботинок.

Sky News называет авиабазу британских ВВС "Крануэлл" в Линкольншире "ключевой". На её работу повлияла жара, установившаяся в последние дни в Великобритании, где температура воздуха повысилась до 32 градусов.