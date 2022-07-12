На главной авиабазе Великобритании "Крануэлл" расплавилась взлётно-посадочная полоса, сообщает Sky News. База приостановила свою работу.
"Взлётно-посадочная полоса расплавилась от жары, поэтому все полёты в "Крануэлле" были приостановлены", — передаёт телеканал слова своего источника.
По его данным, полёты с авиабазы не осуществляются с понедельника, а военнослужащие даже вынуждены "смазывать смолой" колёса самолётов и подошву своих ботинок.
Sky News называет авиабазу британских ВВС "Крануэлл" в Линкольншире "ключевой". На её работу повлияла жара, установившаяся в последние дни в Великобритании, где температура воздуха повысилась до 32 градусов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.