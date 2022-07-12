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L'Opinion: Россия может остановить "Северный поток" из-за блокады Калининграда

Мир

Россия может затянуть с ремонтом "Северного потока" из-за того, что Литва расширила список товаров, запрещённых к транзиту в Калининградскую область. Об этом пишет L'Opinion.

L'Opinion: Россия может остановить "Северный поток" из-за блокады Калининграда

По информации французского издания, РФ уже предупредила о готовности утвердить "суровые меры" в ответ на транспортную блокаду Калининграда. Если Москва решит отреагировать на ограничения, принятые Вильнюсом, то пострадает в первую очередь Германия, а не Литва, пояснил автор статьи.

"Некоторые европейские политики и бизнесмены опасаются, что Россия продлит приостановку работы "Северного потока", по которому газ идёт в ФРГ", — сказано в материале.

L'Opinion подчёркивает: запланированный период техобслуживания трубопровода в 10 дней может затянуться из-за действий Вильнюса в отношении Калининграда.

Ранее сообщалось, что с 18 июня Литва прекратила транзит в Калининградскую область продукции, которая попала под санкции Европейского союза. Речь идёт о строительных материалах, металлах, дереве, цементе, удобрениях, икре и других товарах.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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