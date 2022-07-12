Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по атаке на Россию

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что западные политики работают над стратегией нападения на нашу страну.

"В последнее время, мы это подробно обсуждали с президентом РФ, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию", — подчеркнул руководитель Белоруссии, передаёт БелТА.

По информации главы республики, Запад собирается нанести удар через Украину и Белоруссию.

Ранее Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин обсудили совместный ответ на решение Литвы блокировать транзит в Калининград.