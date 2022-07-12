Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что западные политики работают над стратегией нападения на нашу страну.
"В последнее время, мы это подробно обсуждали с президентом РФ, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию", — подчеркнул руководитель Белоруссии, передаёт БелТА.
По информации главы республики, Запад собирается нанести удар через Украину и Белоруссию.
Ранее Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин обсудили совместный ответ на решение Литвы блокировать транзит в Калининград.
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