Захарова: США подвели мир к прямому вооружённому конфликту ядерных держав

Вашингтон и его союзники виновны в развязывании гибридного противостояния с Россией из-за конфликта на Украине. Это привело к опасному балансированию на краю, за которым начинается конфликт ядерных держав, а то, что США пытаются переложить ответственность за происходящее на Москву, просто возмутительно и неприемлемо. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит — прямого вооружённого конфликта ядерных держав", — заявила Захарова.

Она добавила, что итогом этого противостояния может стать ядерная эскалация.

Захарову возмутило то, что теперь США пытаются исказить в удобном для них свете российские комментарии, касающиеся ядерной тематики, и таким образом представить Россию как государство, угрожающее миру ядерным оружием.