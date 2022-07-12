Контрнаступление ВСУ может пойти на Харьков или даже на территорию России, считает боец батальона "Восток" Максим Фомин. Бои возобновятся в августе, полагает он.
"Возможно, анонсированного наступления на Херсон и Запорожье не будет, а будет, скажем, в районе Харькова, даже на территорию России, когда они подготовят боеспособные части", — сказал Фомин, слова которого передаёт военный обозреватель Юрий Котенок.
Как объяснил боец ДНР, в настоящее время ВС РФ значительно превосходят Киев в артиллерии, поэтому ВСУ пытается "измотать союзные войска в обороне в Донбассе" и уже после этого перейти в контрнаступление.
По мнению Фомина, бои возобновятся в августе.
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