Советник МВД Украины: авто главы Великого Бурлука подорвали украинские партизаны

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, подрыв автомобиля главы населённого пункта Великий Бурлук, находящегося на подконтрольной России территории Харьковской области, это дело рук "украинских партизан".

Судя по заметке Геращенко в его Telegram-канале, действия украинских террористов он полностью оправдывает.

"Глава оккупационной администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины. Помогли ему это сделать украинские партизаны, которые освободили суд от лишней волокиты", — заметил Геращенко.

Ранее стало известно, что в результате минирования автомобиля погиб глава администрации посёлка Великий Бурлук Евгений Юнаков.

Военный эксперт Борис Рожин уверен, что это не последний теракт на освобождённых территориях Украины, киевские власти будут и дальше продолжать здесь свою диверсионно-подрывную деятельность.