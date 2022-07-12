Польша открыто призналась в планах забрать себе Украину

Украина и Польша могут объединиться в конфедерацию, сообщил заместитель директора Центра польско-российского диалога и взаимопонимания, доктор Лукаш Адамски.

По его словам, отношения между странами стали настолько теплыми, что не исключено соседское объединение. Правда, про беженцев с Украины, которых поляки считают "холопами" и нещадно "гоняют из домов", эксперт ничего не сказал.

Зато Адамски, как сообщает URA.RU, в интервью Gazeta.pl напомнил, что в прошлом году главами МИД Польши, Украины и Литвы была подписана Вильнюсская декларация. В этом документе Польша обозначена "источником политической культуры региона".

Идея с конфедерацией понятна, но стоит учесть, что это лишь форма объединения независимых государств. Она предполагает равноправные отношения и решение общих задач. Какое "равноправие" сегодня может быть у Украины и с кем — вопрос открытый.

Ранее политологи и эксперты отмечали, что Польша якобы не планирует захват всей территории Западной Украины. Но тут выяснилось, что их полностью поддерживает официальная Прага. То есть правительство Чехии совершенно не против раздербанивания Украины Варшавой.

Идеи Варшавы, в очередной раз стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Черного моря, удивления не вызывают.

В Европе к идее раздела Украины уже привыкли, но поддержка ее полной ликвидации — это уже совершенно другой уровень.

Президент страны, Анджей Дуда, выступая недавно в украинской Верховной Раде, также говорил о "вековой дружбе поляков и украинцев".

То есть никто и не скрывает что территории двух стран политики намерены слить воедино. Результаты референдума, проведённого под контролем западных "наблюдателей", будут соответствующими. Все будет признано "законным и легитимным и будет выражать волю народа".

На практике это будет простое поглощение Украины Польшей. Хотя вариант простого включения части областей Украины в состав Польши также возможен. Шума, впрочем, будет не меньше.

Разумеется, вековые польские мечты о стране от "можа до можа" ("от моря до моря") в границах 1772 г., а при благоприятном раскладе и в границах 1654 г., реализовать будет сложно без Белоруссии и Литвы.

Только вот получив хотя бы часть Украины, Варшава тут же начнет копать под Лукашенко.

С непредсказуемыми последствиями.