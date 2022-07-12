Экс-депутат Рады Царёв: ВСУ планируют контрнаступление осенью

Украинская армия планирует осенью перейти в контрнаступление, так как в это время должны начаться масштабные поставки Западом вооружения Киеву по ленд-лизу. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв.

Политик считает, что в случае удачные действия ВСУ могут воодушевить сложившуюся антироссийскую коалицию западных стран. И они продолжат оказывать материальную и финансовую помощь Украине, а также поставлять оружие. Если же план будет сорван — коалиция противников России начнёт рассыпаться, уверен политик.

Он также заметил в интервью изданию "Украина.ру", что России нужно двигаться только вперёд, так как осень — начало зимы станет тем, важным временем, когда решится, в чью сторону качнется ситуация.

Если Москве это удастся, то страна войдёт в новый сезон в совершенно другом положении, заключил Царёв.