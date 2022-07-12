Вашингтон запускает новое подразделение космической разведки, основной целью которого станет отслеживание и выявление угроз для американских объектов на орбите. Особое внимание будет уделяться разработкам Китая и России в космосе. Об этом заявили в эфире новостного канала WION.
Новое космическое подразделение, которое получило кодовое название Space Delta 18, было сформировано в конце июня.
В Командовании космическими операциями США заявили, что в Space Delta 18 будет насчитываться более 350 сотрудников.
Сегодня космос становится ареной для сражений мировых держав. Новое дополнение в составе разведсообщества США в очередной раз демонстрирует, что Америка всерьёз относится к космическому пространству как к стратегическому полю боя.
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