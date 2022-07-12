Политолог Баширов: лидеры Запада — марионетки, скоро выставят новых бойцов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принял решение об уходе с поста после серии скандалов с пьяными вечеринками. Ему не помогла даже активная позиция в отношении Украины. По мнению политического эксперта Марата Баширова, другие лидеры западных стран могут оказаться следующими в очереди.

"Джонсон в отставке ровно через месяц, Шольца обвинили в "наркотике изнасилования" на вечеринке с его участием, Макрон попал под парламентское расследование за лоббирование интересов UBER. Байден пока на сцене, но он больше марионетка", — пишет политолог.

Политолог убеждён, что над лидерами западных стран стоит некий Карабас-Барабас, который управляет "марионетками". Истинное правительство Запада всего лишь меняет игроков, чтобы подготовится к новому раунду политического турнира.

"Скоро против Путина и Си выставят новых бойцов", — делает вывод Баширов.