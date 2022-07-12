Лэрисон: ядерное оружие начнёт расползаться по миру уже в 2022 году

Украинский конфликт и неуверенные переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном напомнили общественности о необходимости контроля над вооружениями для безопасности всего мира. Об этом заявил военный эксперт Дэниел Лэрисон. Он призывает США и их союзников отказаться от соблазна дальнейшего наращивания военной мощи, а также прекратить ненужные войны.

"Эскалация на Украине вызвала опасения, что российское правительство может прибегнуть к использованию ядерного оружия", — пишет Лэрисон.

Вашингтон делает акцент на соперничестве мировых держав, что приближает американцев к ядерной войне, считает эксперт. Сейчас между США, Россией и Китаем идёт гонка вооружений, которая может стать более опасной, чем во временя холодной войны.

"Американо-российские отношения настолько ужасны, а риски эскалации настолько высоки, что необходимы гарантии в виде ограничений на размер и развертывание нашего самого разрушительного оружия", — заявил Лэрисон в Responsible Statecraft.