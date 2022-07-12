Украинский конфликт и неуверенные переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном напомнили общественности о необходимости контроля над вооружениями для безопасности всего мира. Об этом заявил военный эксперт Дэниел Лэрисон. Он призывает США и их союзников отказаться от соблазна дальнейшего наращивания военной мощи, а также прекратить ненужные войны.
"Эскалация на Украине вызвала опасения, что российское правительство может прибегнуть к использованию ядерного оружия", — пишет Лэрисон.
Вашингтон делает акцент на соперничестве мировых держав, что приближает американцев к ядерной войне, считает эксперт. Сейчас между США, Россией и Китаем идёт гонка вооружений, которая может стать более опасной, чем во временя холодной войны.
"Американо-российские отношения настолько ужасны, а риски эскалации настолько высоки, что необходимы гарантии в виде ограничений на размер и развертывание нашего самого разрушительного оружия", — заявил Лэрисон в Responsible Statecraft.
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