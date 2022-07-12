Володин: планы США использовать воздушные шары — провал оборонной программы

Планы Пентагона по использованию военных воздушных шаров против гиперзвуковых ракет РФ демонстрируют провал американской программы противоракетной обороны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он пошутил, что в дальнейшем США будут "надувать подводные шары", учитывая наличие "Посейдона" у России. По его словам, Пентагон в последнее время "сдулся".

"Новость о том, что Пентагон начнёт использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны", — считает Володин.

Ранее сообщалось, что Минобороны США разрабатывает план по противодействию российскому и китайскому гиперзвуковому оружию. По данным Politico, новейшей американской технологией станут воздушные шары, способные подниматься на высоту до 30 километров. Предполагается, что они будут искать гиперзвуковые ракеты РФ и Китая.