Планы Пентагона по использованию военных воздушных шаров против гиперзвуковых ракет РФ демонстрируют провал американской программы противоракетной обороны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он пошутил, что в дальнейшем США будут "надувать подводные шары", учитывая наличие "Посейдона" у России. По его словам, Пентагон в последнее время "сдулся".
"Новость о том, что Пентагон начнёт использовать воздушные шары против гиперзвуковых ракет России, стоит воспринимать прежде всего как провал программы американской противоракетной обороны", — считает Володин.
Ранее сообщалось, что Минобороны США разрабатывает план по противодействию российскому и китайскому гиперзвуковому оружию. По данным Politico, новейшей американской технологией станут воздушные шары, способные подниматься на высоту до 30 километров. Предполагается, что они будут искать гиперзвуковые ракеты РФ и Китая.
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