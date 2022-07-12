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Мэр Киева Кличко: "Я русский по маме — какая денацификация?"

Мир

Притеснение всего русского на Украине — вранье пропаганды РФ. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр Киева Кличко: "Я русский по маме — какая денацификация?"

"Я уверен, что все понимают абсурдность всех этих заявлений — денационализация, дерусификация, борются против фашистов, защищают интересы русских, русского языка. Это всё ложь. Это всё пропаганда в самых лучших традициях СССР. Я — лучший пример тому, наполовину русский, как я могу ненавидеть русских, если моя мама русская? Мой первый язык русский, думаю я на русском", — заявляет бывший боксёр.

По его словам, таких больше 70 национальностей, проживающих на Украине, в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* рассказал Кличко.

Напомним, как раз под руководством Виталия Кличко в Киеве массово переименовывают улицы, названные в честь героев Великой Отечественной, увековечиваются гитлеровские нацисты, коллаборационисты и каратели мирного населения Донбасса.

* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
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