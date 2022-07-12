WT: 75% молодых людей в США непригодны к военной службе из-за необразованности

Экс-губернатор штата Висконсин Скотт Уокер заявил, что 75% молодых людей в США в возрасте от17 до 24 лет непригодны для службы из-за необразованности, лишнего веса и криминального прошлого. В 2022 году американская армия укомплектована только на 40%.

"Это колоссальная проблема, ведь огромное количество молодых людей поколения Z к службе в армии не готовы", — отметил Уокер в The Washington Times.

Он убеждён, что американским солдатам не хватает надлежащего снаряжения и адекватных выплат. Уокер призвал Вашингтон акцентировать внимание на обучении, оснащении и повышении жалования военнослужащим. Также необходимо поддерживать семьи солдат, заявил он.