Эксперт Хунцзянь: ЕС начал осознавать, что действовать по плану США себе дороже

Евросоюз столкнулся с тяжёлыми временами из-за следования санкционной политике США. Об этом заявил директор Европейского института Китайского университета международных исследований Цуй Хунцзянь.

По его словам, лидеры ЕС начали осознавать, что действовать по американским планам опасно. Эксперт напомнил, что Европа испытывает дефицит энергоресурсов из-за западных санкций, после утверждения которых подорожали нефть и газ.

"Ущерб для США, которые мало зависят от Москвы, небольшой, но для европейских стран складывается иная ситуация, поскольку они давно поддерживают тесные отношения с РФ", — объяснил Цуй Хунцзянь в беседе с "Синьхуа".

При этом он добавил, что Вашингтон пытается "задавать ритм Европе", а также принуждает её к присоединению к различным пакетам антироссийских санкций.

Как пояснил эксперт, США не заботятся о своих союзниках. Он подчеркнул: после утверждения пятого пакета ограничений в Европе поняли, что санкции против РФ неэффективны и контрпродуктивны.