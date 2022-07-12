Посол Финляндии в США Хаутала: санкции не навредят военной мощи РФ "очень долго"

Попытка Запада ослабить Россию с помощью санкций провалилась. Наложенные ограничения не скажутся на военной мощи РФ, уверен посол Финляндии в США Микко Хаутала.

Желание западных стран использовать экономическое давление, чтобы заставить Кремль отказаться от завершения спецоперации, привело к рекордной инфляции в ЕС и США. На Западе с ужасом ждут приближения зимы, так как замены российскому газу не нашлось, а существующие запасы углеводородов стремительно тают.

"Я думаю, что они (Вооружённые силы РФ. — Прим. ред.) могут продолжать делать то, что они делают, в течение очень долгого времени, и санкции не смогут остановить это", — заявил финский дипломат, работавший в России и на Украине, американскому изданию Politico.

По словам авторов материала, это "ужасная новость для Киева". Хаутала уверен: российский ВПК достаточно обеспечен материалами, чтобы производить боеприпасы для армии в течение минимум года, но и это самый оптимистичный прогноз.