В Нидерландах пожарные присоединились к "друзьям Путина"

Прошлая неделя в ЕС отметилась масштабными протестами фермеров. Накануне к производителям продовольствия присоединились пожарные Нидерландов.

Бушующий в Европе экономический кризис, возникший из-за антироссийских санкций, привел к резкому подорожанию семян, удобрений и запчастей для сельхозтехники. Несмотря на это, власти европейских стран не только отказались помогать фермерам, но и задумались о принятии нового "экологического" закона, который предусматривает сокращение поголовья крупного рогатого скота в течение 10 лет.

К протестам производителей продовольствия примкнули работники других сфер, в том числе пожарные, также недовольны действиями властей. Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал митингующих "друзьями Путина", так как те требовали отменить антироссийские санкции.

На фоне происходящего власти Нидерландов отказываются прислушиваться к гражданам и пообещали увеличить помощь киевскому режиму.

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