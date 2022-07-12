Блинкен: Москва хочет перестроить мир по принципу “кто сильнее, тот и прав”

Продолжающийся конфликт между Москвой и Киевом может угрожать существующему мировому порядку, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в эфире тайской общественной телекомпании.

По словам Блинкена, Россия "бросает вызов основанному на правилах мировому порядку, пытаясь создать новую реальность на международной арене". И, соответственно, пояснил, что коллективный Запад пытается не позволить ей достичь своих целей. Потому и помогает Украине.

"Существующие международные правила основаны на некоторых базовых договоренностях: уважении суверенитета, независимости, территориальной целостности, прав человека. Это основы порядка, сосредоточенного вокруг ООН, — пояснил госсекретарь США, добавив, что "агрессия России против Украины" бросает вызов "всему этому". — Если России будет позволено делать то, что она делает, это означает, что мы собираемся вернуться к миру, в котором сила делает правым, в котором большие нации могут запугивать нации малые нации”.