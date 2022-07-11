Президент Украины Владимир Зеленский посвятил своё обращение решению Канады вернуть турбину для газопровода после ремонта в обход санкций.
Зеленский уверен, что у России есть возможность перекрыть поставки газа в Европу в самый острый момент.
Глава Украины отметил, что руководство РФ видит каждую новую уступку со стороны Запада стимулом для дальнейшего давления.
"Конечно, это решение по одной турбине, которое ведет к множеству других проблем, еще может быть пересмотрено. Россия никогда не играла по правилам в энергетическом секторе и не будет играть сейчас, пока не увидит силу", — заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Канада может отказаться от части санкций против России. Они собираются поставить Германии турбину для газопровода "Северный поток — 1".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.