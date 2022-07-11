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Зеленский упрекнул Канаду в уступках РФ: стимул для дальнейшего давления

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский посвятил своё обращение решению Канады вернуть турбину для газопровода после ремонта в обход санкций.

Зеленский уверен, что у России есть возможность перекрыть поставки газа в Европу в самый острый момент.

Глава Украины отметил, что руководство РФ видит каждую новую уступку со стороны Запада стимулом для дальнейшего давления.

"Конечно, это решение по одной турбине, которое ведет к множеству других проблем, еще может быть пересмотрено. Россия никогда не играла по правилам в энергетическом секторе и не будет играть сейчас, пока не увидит силу", — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Канада может отказаться от части санкций против России. Они собираются поставить Германии турбину для газопровода "Северный поток — 1".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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