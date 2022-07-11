Блинкен обвинил РФ и КНР в попытках изменить миропорядок

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что Россия и Китай хотят изменить существующий миропорядок ради своих целей. Вашингтон заявил о намерении помешать этим планам.

Представитель США уверен, что Россия бросает вызов всему миру с помощью проведения спецоперации на Украине. Он отметил недопустимость возвращения к миру, в котором всё решается силовыми методами.

"Если позволить России делать то, что она делает, это будет означать, что мы возвращаемся в мир, где кто сильнее, тот и прав, где большие страны могут запугивать маленькие", — сказал Блинкен.

Госсекретарь обвинил Китай в агрессии в регионе и ужесточении внутренних репрессий. Он представил КНР как страну, которая отражает нелиберальные порядки с другими ценностями.

"И вопрос в том, при каком порядке хотят жить люди", — отметил Блинкен.

При этом, представитель Вашингтона признал, что США выгодно сотрудничать с Китаем во многих сферах.

Ранее Блинкен заявил, что Россия, возможно, частично виновата в беспорядках на Шри-Ланке.