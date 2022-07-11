Генерал Истрин: удары ВС РФ ракетами Х-31 свидетельствуют о скором наступлении

Генерал-майор ВВС в отставке Дмитрий Истрин считает, что удары ВС РФ ракетами Х-31 свидетельствуют о скором наступлении.

Сверхзвуковые ракеты Х-31, известные на Западе под названием "Криптон", используют в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает ТАСС. На Незалежной сразу заявили, что якобы у России закончились боеприпасы "Калибров", "Кинжалов" и т. д.

Однако генерал-майор ВВС в отставке Дмитрий Истрин поспешил опровергнуть данные заявления украинской стороны. В беседе с "Газетой.ру" генерал рассказал, что "Криптоны" работают на сверхнизких высотах, поэтому их очень сложно перехватить. По словам Истина, запасов "Калибров", "Кинжалов", "Авангардов" в арсенале ВС РФ предостаточно. Применение "Криптонов" обусловлено тем, что они могут поражать цель в непосредственной близости от линии соприкосновения. По мнению генерала, это свидетельствует о скором наступлении.

О применении "Криптонов" мало что известно. Дальность ракеты "воздух-поверхность" Х-31 Krypton составляет 60 — 150 километров. Истрин рассказал, что в открытых источниках утверждается, что ракета Х-31 была запущена в 2008 году в районе города Гори и поразила грузинскую РЛС. После этого ракеты использовали во время военно-морских учений.