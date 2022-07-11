Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказал, численность союзных сил на Украине составляет 150-180 тысяч человек.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Зеленский дал указ ВСУ отвоевать юг Украины. Для выполнения этой задачи будет направлено около 1 млн украинских бойцов. При этом Леонков указал, что количество военный ВС РФ и НМ ЛДНР, по разным оценкам, примерно 150-180 тысяч человек. Стоит отметить, что минобороны РФ не называет точных цифр.
"Это пятикратный перевес живой силы с той стороны по сравнению с миллионом человек. На донецком направлении мы не видим увеличения, они туда подбрасывают новобранцев, которые долго не живут на передовой, качество военнослужащих низкое", — заявил Леонков в беседе с "Украиной.ру".
По словам Леонкова, регулярная армия Киева уничтожена на 80 процентов.
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