Туристы из ФРГ отменяют туры в страны Балтии из-за спецоперации на Украине

Спецоперация на Украине вызывает страх у жителей Германии. Они опасаются начала военных действий и отменяют туры в страны Балтии. В частности, полюбившаяся им Литва, теперь оказалась не столь популярной.

Путешествия на Балтику немцы выбирали из-за возможности узнать местную культуру и посещения соседних стран за один тур. Так, туристы выбирали для отдыха Клайпеду, Палангу, Куршскую косу. Такие данные приводит агентство Литвы по продвижению туризма Keliauk Lietuvoje. Литву выбирают для путешествий немцы пожилого возраста, отправляясь в тур с друзьями, партнёром или в одиночку, говорят результаты исследований.

Турист из Германии рассказал изданию Delfi, что на сегодняшний день ситуация, происходящая на Украине, пугает тех, кто планировал отдых на Балтике. Его самого отговаривали друзья и близкие:

"Люди говорили, что мне не следует ехать в Литву, Латвию, потому что русские могут напасть на эти страны, но я не боюсь, потому что знаю, что Литва и другие страны Балтии — это НАТО, я знаю, что в Литве дислоцировано много солдат НАТО".

Круизные туры тоже попали под волну отказов. Так, "немецкая круизная линия Aida отказалась от визитов не только в Литву, но и во все три страны Балтии из-за угрозы военных действий", сообщил глава Центра туристической информации Клайпеды Ромен Савицкене.

Жители Германии переносят туры на более поздний срок или вовсе отказываются от запланированных путешествий. Аналитики пока не берутся считать, на сколько сократится туристический поток в нынешнем курортном сезоне. Убытки будут известны после его окончания.