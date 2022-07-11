Советник Конгресса США требует разрешить Украине бомбить Россию и Белоруссию

Советник конгресса США по безопасности в Европе Пол Массаро, тот самый, который ранее на полном серьёзе призывал "уничтожить Россию" отметился новой инициативой. На этот раз он призвал власти США разрешить Украине бомбить военные объекты на территориях России и Белоруссии.

При этом почему-то назвал эти две наших страны "оккупированными".

"Украине необходимо разрешить наносить удары по военным объектам в оккупированной Белоруссии, оккупированным Крыму и России", — написал он соцсети, заблокированной в РФ.

Не пояснив, кто именно и когда их оккупировал, Массаро подчеркнул, что удары нужно наносить только с применением НАТОвского и конкретно американского оружия. Это, дескать, принципиально. А чтоб, видимо, но всё хватило, поставки РСЗО и других дальнобойных систем потребовал нарастить.

Кстати, порыв американского чиновника совпал с известием о том, что Владимир Зеленский сегодня уволил одного такого ярого сторонника "бомбить Россию" из своего ближайшего окружения. Вслед за скандально прославившимся послом в Германии "на выход" пошёл советник сразу двух офисов — МВД и президента Украины — Виктор Андрусив. Официальная причина его увольнения — критика украинских властей, решивших сократить число госслужащих.