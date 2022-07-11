Сивков: "Желание Зеленского отвоевать юг будет сопряжено с большими жертвами"

Военный эксперт Константин Сивков заявил, что желание Зеленского отвоевать юг будет сопряжено с большими жертвами со стороны ВСУ.

Сивков уверен, что поставляемого западного вооружения будет недостаточно для того, чтобы украинские бойцы отвоевали юг Украины. По его словам, для реализации такого плана Киев должен пожертвовать большим количеством украинских военных.

"Желание Зеленского отвоевать юг будет сопряжено с большими жертвами со стороны украинских войск. Сейчас у них есть достаточно большое количество вооружения, но даже с учетом этого они не смогут решить подобную задачу", — заявил Сивков газете Взгляд.

Эксперт отметил, что для взятия юга Украины ВСУ понадобится порядка 500-600 танков, около 1500 орудий, 200-300 зенитных ракетных систем. То есть Западу необходимо будет увеличить поставки вооружения в 20-100 раз.

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times заявил, что ВСУ получили приказ президента Украины Владимира Зеленского отвоевать юг страны. По его словам, они располагают примерно одним миллионом бойцов для выполнения этой и других задач.