Посол Украины в Лондоне: украинцы намерены купить Джонсону билет в Киев

Посол Украины в Великобритании рассказал ТК Sky News о большой любви и глубоком уважении, которые якобы испытывают украинцы к почти уже бывшему британскому премьеру Борису Джонсону.

По словам дипломата, граждане Незалежной объявили сбор денег, чтобы "пригласить его в гости".

"Я должен сказать, что Джонсон очень популярен среди украинцев. Яркое тому свидетельство — украинцы, завершив сбор средств на покупку двух турецких дронов, уже начали новый — на его приезд к нам", — рассказал Вадим Пристайко.

Отвечая на недоуменный вопрос журналиста, чем же так приглянулся уходящий британский премьер гражданам Незалежной, дипломат сказал, что им нравится его "неординарная, запоминающаяся внешность" и манера общения с парламентом.