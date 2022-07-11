Финский политолог Бекман предрёк бегство людей из ЕС из-за роста цен

Финский политолог, доцент социологии права университета Хельсинки Йохан Бекман предрёк бегство людей из ЕС из-за роста цен на электроэнергию, бензин, газ и продукты.

По словам Бекмана, в Финляндии возросло количество полученных загранпаспортов. Он не исключает того, что финны хотят уехать в те страны, в которых дешевле жить.

"Сейчас жить в Финляндии стало дорого. Только миллионеры могут жить здесь. В четыре раза стали выше цены на электроэнергию, это колоссальная сумма. И раньше было дорого. Сейчас ещё дороже", — сказал Бекман.

Бекман отметил, что санкции вредят экономике западных стран. Он также рассказал URA.RU, что вводятся новые законы, которые позволяют властям конфисковать имущество граждан.

"Например, в Финляндии это новый закон о гибридных угрозах. Такое происходит постоянно. Люди в ужасе. Они не могут думать о политических моментах, думают лишь о том, как выжить", — уверен Бекман.