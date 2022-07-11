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Шотландия приостанавливает приём заявок от украинских беженцев

Мир

Власти Шотландии сообщили о приостановке приёма заявок от украинских беженцев на временное размещение. Программа суперспонсорства временно прекращает действие из-за нехватки жилья в стране.

"В связи с большим числом перемещённых лиц, которые уже прибыли в Шотландию, сектор временного размещения оказался забит на полную мощность. Трёхмесячная пауза в рассмотрении новых заявок из Украины будет действовать с 13 июля", — говорится в сообщении шотландского правительства.

Так называемая программа суперспонсорства была запущена в Шотландии в марте. Она позволяет предоставлять жильё для беженцев с Украины в обмен на государственную помощь в размере 350 фунтов стерлингов в месяц.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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