Власти Шотландии сообщили о приостановке приёма заявок от украинских беженцев на временное размещение. Программа суперспонсорства временно прекращает действие из-за нехватки жилья в стране.
"В связи с большим числом перемещённых лиц, которые уже прибыли в Шотландию, сектор временного размещения оказался забит на полную мощность. Трёхмесячная пауза в рассмотрении новых заявок из Украины будет действовать с 13 июля", — говорится в сообщении шотландского правительства.
Так называемая программа суперспонсорства была запущена в Шотландии в марте. Она позволяет предоставлять жильё для беженцев с Украины в обмен на государственную помощь в размере 350 фунтов стерлингов в месяц.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.