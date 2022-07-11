По заверению бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, Украина уже официально инициировала сдачу своей территории Польше, а точкой отсчёта этого процесса можно считать внесение в парламент законопроекта об обеспечении особым статусом поляков.
11 июля польский лидер Анджей Дуда проинформировал, что в украинский парламент президентом страны Владимиром Зеленским внесён законопроект о наделении поляков особым статусом на территории Украины.
Илья Кива сделал из этого свои выводы.
"Начат процесс официальной сдачи территории Украины Польше", — сообщил Кива в своём Telegram-канале.
Ранее Кива сообщал, что, по имеющейся у него информации, Варшава собирается ввести свои войска на Украину в конце июля текущего года.
До этого глава СВР РФ Сергей Нарышкин сообщал, что польские власти, уверенные в поддержке Запада, уже разрабатывают план раздела Украины.
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