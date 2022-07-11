Зеленский внёс в Раду законопроект об особом статусе для граждан Польши

Украинский лидер Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроект, согласно которому польские граждане получат особый статус. Об этом рассказал президент республики Анджей Дуда.

"Украина этим жестом даёт символическое приглашение, говоря: "Вы тут на особых правах, приветствуем", — сказал Дуда во время выступления.

Ранее политолог Матеуш Пискорский предупредил, что введение Варшавой военного контингента на Украину может стать причиной вооружённого конфликта России и Польши. При этом альянс НАТО способен отказаться от поддержки страны, отметил специалист.