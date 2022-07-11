Украинский лидер Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроект, согласно которому польские граждане получат особый статус. Об этом рассказал президент республики Анджей Дуда.
"Украина этим жестом даёт символическое приглашение, говоря: "Вы тут на особых правах, приветствуем", — сказал Дуда во время выступления.
Ранее политолог Матеуш Пискорский предупредил, что введение Варшавой военного контингента на Украину может стать причиной вооружённого конфликта России и Польши. При этом альянс НАТО способен отказаться от поддержки страны, отметил специалист.
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