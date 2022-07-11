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Экклстоуна в Англии обвинили в сокрытии он налогов заграничных активов

Мир

Бывшему президенту "Формулы-1" Берни Экклстоуну в Англии предъявлено обвинение в сокрытии от налогов более 400 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает Daily Mail.

Экклстоуна в Англии обвинили в сокрытии он налогов заграничных активов

По данным издания, обвинение экс-функционеру предъявила Королевская прокурорская служба после расследования британского налогового органа. Как уточнил главный королевский прокурор Эндрю Пенхейл, Экклстоун ранее не задекларировал свои заграничные активы на сумму 400 млн фунтов стерлингов.

"Санкционировано обвинение в мошенничестве путём предоставления ложных сведений в связи с тем, что он не сообщил о существовании активов, хранящихся за границей, которые составляют более 400 млн фунтов стерлингов", — передаёт слова Пенхейла Daily Mail.

Ранее Экклстоун выступил в защиту президента России Владимира Путина, заявив, что готов "схватить пулю" за него.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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