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WT: Вашингтон раскритиковали за бесконтрольные поставки оружия Киеву

Мир

Подполковник в отставке Дэниел Дэвис раскритиковал власти США за бесконтрольные поставки оружия Украине.

WT: Вашингтон раскритиковали за бесконтрольные поставки оружия Киеву

Американцы продолжают поставлять киевским бойцам вооружение на миллионы долларов. При этом США тратят собственные запасы вооружение, чем вызывают множество вопросов у экспертов. По их мнению, бесконтрольная отправка оружия на Украину нельзя считать продуманной стратегией, пишет The Washington Times.

"США выделили Украине помощь на сумму около 8 млрд долларов с момента прихода к власти администрации Байдена", — заявили представители Пентагона в пятницу.

На данный момент США предоставили Украине 12 систем залпового огня HIMARS и боеприпасы; 126 155-мм гаубиц М-777 и более 400 тысяч снарядов; 20 советских вертолетов Ми-17; более 6500 противотанковых ракет Javelin; более 700 тактических БПЛА Switchblade.

Сотрудник аналитического центра Defense Priorities подполковник в отставке Дэниел Дэвис не понимает, как отправка вооружения связана с планами украинских военных и каков конечный результат.

"Как это связано с планами украинских военных? Каков конечный результат? Каковы ожидаемые последствия? Я могу сказать вам, что на это нет ответов", — считает Дэвис.

По мнению эксперта, это в лучшем случае сможет замедлить действия ВС РФ, но этого недостаточно, чтобы переломить ситуацию или помочь Украине достичь паритета.

"Пока паритет не достигнут, о патовой ситуации не может идти и речи", — заявил он.

Дэвис уверен, что система вооружения Украины "совершенно разрушена", потому что поставки не доходят до фронта. По его мнению, именно поэтому ВС Украины "оттесняются всё дальше и дальше".

Старший советник Центра стратегических и международных исследований полковник морской пехоты в отставке Марк Кансиан считает, что у НАТО "безграничные запасы боеприпасов". При этом он заявляет, что текущий темп вооружения дорого обойдётся Киеву.

Кансиан предупреждает, что сочувствие американцев может быстро исчезнуть, потому что Украина остаётся коррумпированной страной. По его мнению, если люди увидят доказательства коррупции, то это подорвёт доверие к Украине.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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