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Безпалько объяснил, зачем Киеву миллион мобилизованных: дыры затыкать

Мир

Политолог Богдан Безпалько, комментируя сообщение главы Минобороны Украины о планах мобилизации миллиона человек, напомнил, что сейчас, армия Незалежной, несмотря на численное преимущество "не справляется" с союзными войсками России и республик Донбасса.

Безпалько объяснил, зачем Киеву миллион мобилизованных: дыры затыкать

По словам Безпалько, колоссальные потери ВСУ и нацбатов и попытаются "компенсировать" таким — самым простым для командования — способом:

"Зеленский рассчитывает закрыть все дыры на фронте новым человеческим ресурсом. Затыкать людьми, чтобы их беспрерывно убивали, но, чтобы они могли хоть как-то задержать российскую армию".

Политолог предположил, что мобилизация такого большого количества людей даст Киеву шанс даже "сымитировать контрнаступление", чтобы хоть как-то оправдаться перед "западными партнёрами" за сдачу Лисичанска, Мариуполя и Северодонецка.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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