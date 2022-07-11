Депутат Рады Костенко: Киев ещё не знает, как будет разминировать Чёрное море

Киевские власти ещё точно не знают, как будут проводить разминирование акватории Чёрного моря. Всё, что у них есть по этому поводу — лишь "набросок плана", заявил депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко, слова которого приводит Guardian.

Костенко сообщил представителям британского издания, что план по разминированию есть, однако он пока находится в стадии разработки, и это пока всего лишь "набросок".

Издание также привело слова другого украинского должностного лица, попросившего не называть его имени. Он сообщил, что киевское руководство собирается привлечь роботов для разминирования.

Над Чёрным морем 10 июля были замечены несколько американских самолётов, а также беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk, державший курс с авиабазы Сигонелла в сторону Чёрного моря.

Ранее министра иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал предположение, что Британия попытается отправить свои корабли в Чёрное море, чтобы лично держать под контролем "чуть ли не все процессы освобождения зерна из портов, заминированных украинской стороной".