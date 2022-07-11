Политолог Веселовский предположил, что 15 июля Россия объявит войну Украине

Политолог Сергей Веселовский, комментируя сообщение хакерской группы RaHDIt о том, что США "снабжают Киев спутниковыми снимками для будущих ударов по территории России", предположил, что в ближайшее время, весьма вероятно, Москва объявит Киеву войну.

Веселовский напомнил, что на днях состоится экстренное внеплановое заседание Госдумы, завершившей весеннюю сессию и ушедшей на каникулы:

"По моему мнению, которое разделяют мои коллеги, на этом заседании будет рассматриваться вопрос об объявлении войны Украине", — цитирует слова политолога портал "Журналистская правда".

По словам Веселовского, если война будет объявлена, то любая помощь "западных союзников" Украине сделает их участниками "с той стороны, которой они помогают", независимо от вида помощи — будь то оружие или снимки со спутников, или что-то ещё. И тогда Запад получит ультиматум: раз помогаете, значит, у нас развязаны руки, и мы можем наносить удары по вашим военным объектам, которые в этой помощи задействованы.

"Предполагаю, что 15 июля мы объявим войну Украине, и поставим перед выбором Запад: входить в нее по полной, подставляя свои территории и граждан под наши контрудары, либо же отойти в сторону, и не мешать нам заниматься денацификацией и демилитаризацией".