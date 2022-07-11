Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон сообщила о намерении западных политиков разработать в Молдавии центр по борьбе с передачей запрещённых веществ и контрабандой огнестрельного оружия с Украины. По мнению чиновницы, этот проект позволит контролировать миграционный поток и минимизировать риск терактов.
"Сегодня Европейский союз запускает хаб поддержки по внутренней безопасности и пограничному контролю в Молдавии", — сказала Йоханссон во время брифинга в Праге.
Вместе с этим политик выразила надежду, что работа центра поможет уменьшить количество киберпреступлений и переправок людей для криминальной деятельности.
Ранее специалисты The Washington Post предупредили, что поставляемое Вашингтоном Украине оружие может оказаться в руках экстремистов.
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