Евросоюз создаст в Молдавии центр по борьбе с контрабандой оружия с Украины

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон сообщила о намерении западных политиков разработать в Молдавии центр по борьбе с передачей запрещённых веществ и контрабандой огнестрельного оружия с Украины. По мнению чиновницы, этот проект позволит контролировать миграционный поток и минимизировать риск терактов.

"Сегодня Европейский союз запускает хаб поддержки по внутренней безопасности и пограничному контролю в Молдавии", — сказала Йоханссон во время брифинга в Праге.

Вместе с этим политик выразила надежду, что работа центра поможет уменьшить количество киберпреступлений и переправок людей для криминальной деятельности.

Ранее специалисты The Washington Post предупредили, что поставляемое Вашингтоном Украине оружие может оказаться в руках экстремистов.