Алексей Данилов: западное оружие уже меняет ход спецоперации

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, оружие, которое Запад отправляет украинской армии, способствует изменению процесса спецоперации в пользу Киева.

"Количественные преимущества росармии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью. Западное оружие для ВСУ уже меняет ход в...*. И это мы еще не начинали!", — самоуверенно заявил Данилов.

Ранее Данилов сообщил, что отступление украинских войск в Донбассе — это не трагедия, потому что потеря украинских территорий, по его мнению, является временной. Потеря страны — вот то, чего Киев по-настоящему боится, сказал секретарь Совета нацбезопасности.

Победа в конфликте будет стоить Киеву большого количества времени и сил, однако ВСУ готовы к сопротивлению, заверил он.

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