NI: Ругер заявил, что США не имеют на Украине ключевых национальных интересов

Американский политический эксперт Уильям Ругер заявил, что украинский конфликт не касается ключевых национальных интересов США. Результат военной спецоперации российской армии никак не повлияет на будущее внешней политики Америки, считает аналитик. Ругер убеждён, что Вашингтону необходимо переключиться на своего главного соперника на мировой арене — Китай.

Ругер отметил, что на страницах западной прессы регулярно публикуется карта продвижения российских войск. Американцы обеспокоены тем, что российская армия может выйти к западным рубежам.

"Ежедневно их (американцев. — Прим. ред.) пичкают драматическими роликами с полей сражений самого разрушительного конфликта в Европе со времён Второй мировой, причём одни высвечивают жестокость русских солдат, а другие — героизм украинских патриотов", — пишет политолог в The National Interest (NI).

Однако украинский конфликт значит для США гораздо меньше, чем об этом говорят некоторые военные эксперты. По мнению Ругера, аналитики пытаются внушить американцам, что Вашингтон должен делать для Киева как можно больше. Но в это время никто не задумывается о вытекающих из этого рисках, заявил он.