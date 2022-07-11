Во время саммита министров иностранных дел G20 делегации ряда западных стран нарочито демонстрировали своё нежелание общаться с российскими коллегами. Вплоть до того, что не пришли на протокольные фотосессию и ужин.
Позже глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о том, что "не увидел" у главы МИД России "готовности вести дипломатические переговоры по Украине".
Его слова прокомментировал политолог Евгений Сатановский. В своем Telegram-канале он отметил, что "такие переговоры" вообще не имеют смысла после того, что американские власти "нагородил и натворили" на Украине.
Президент научного центра "Институт Ближнего Востока" отметил, что за 35 лет Россия и США провели столько разнообразных обсуждений, что "набитая Москвой оскомина будет давать о себе знать еще лет 100".
Проблема же, по мнению Сатановского, вовсе не в личности Сергея Лаврова, которого коллективный Запад вознамерился игнорировать, а в том, что для американцев дипломатия — это подобие заседания Объединенного комитета начальников штабов или представителей стран НАТО, на которых США отдают приказы, а остальные их исполняют. И они не желают принимать тот факт, что реальность изменилась и такое положение вещей абсолютно невозможно.
Политолог напомнил, что именно эту мысль Москва пыталась донести до Вашингтона в конце прошлого года, но там услышать нас не пожелали.
"В связи с этим не стоит удивляться, что Лавров утратил интерес к диалогу с Блинкеном. Теперь ему на смену может прийти глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и предложить новый вариант дипломатии "по-русски". Простая дипломатия, по Шойгу и Герасимову. Может, Блинкену она понравится?" — рассуждает Сатановский.
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