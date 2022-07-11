Бойцы ВСУ проходят огневую подготовку в виртуальном тире, напоминающем компьютерную игру. Об этом рассказал сдавшийся в плен украинский военный, сообщает Минобороны России.
"Виртуальный тир там был. Как на компьютере играют, стреляют в виртуальных играх, так и в тире стреляли. Нас не готовили особо", — рассказал он.
Пленный также добавил, что в процессе подготовки участвовали только сержанты, никто из украинских офицеров не готовил новобранцев.
По словам мужчины, в военкомат он был доставлен полицейскими, после чего был отправлен в одну из воинских частей, откуда попал на передовую. Через две недели он получил ранение и сдался в плен ВС РФ.
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