Политолог предрёк ухудшение отношений РФ и Британии в случае премьерства Трасс

Политолог Евгений Михайлов прокомментировал решение руководителя МИД Британии Лиз Трасс бороться за пост премьер-министра королевства. По мнению эксперта, отношения Лондона и Москвы в случае победы дипломата значительно ухудшатся.

Специалист назвал Трасс более радикальным в отношении России политиком, чем бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон. При этом Михайлов предупредил, что власти нашей страны способны ответить на агрессию со стороны британских чиновников.

"Ничего хорошего для британо-российских отношений это (избрание Трасс. — Прим. ред.) не принесёт, только усугубит их", — сказал политолог, слова которого передаёт Телеканал "360".

Ранее глава британского МИД пообещала обеспечить Украине победу в конфликте с Россией.