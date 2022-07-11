Политолог Евгений Михайлов прокомментировал решение руководителя МИД Британии Лиз Трасс бороться за пост премьер-министра королевства. По мнению эксперта, отношения Лондона и Москвы в случае победы дипломата значительно ухудшатся.
Специалист назвал Трасс более радикальным в отношении России политиком, чем бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон. При этом Михайлов предупредил, что власти нашей страны способны ответить на агрессию со стороны британских чиновников.
"Ничего хорошего для британо-российских отношений это (избрание Трасс. — Прим. ред.) не принесёт, только усугубит их", — сказал политолог, слова которого передаёт Телеканал "360".
Ранее глава британского МИД пообещала обеспечить Украине победу в конфликте с Россией.
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