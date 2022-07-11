Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала слова главы британского МИД Лиз Трасс, выразившей надежду на избрание её премьер-министром страны. Трасс пообещала, что в случае избрания её премьером, она сделает всё, чтобы Россия потерпела поражение на Украине.
По мнению Ковитиди, Трасс преждевременно даёт такие обещания, и ей уже стоит подумать о том, как достойно уйти с должности, которую она ещё не заняла.
"Заявление Лиз Трасс свидетельствует о том, что, ещё не вступив на должность главы британского правительства, Трасс должна теперь думать, с каким лицом она ее покинет", — сказала Ковитиди в разговоре с РИА Новости.
Ранее Трасс напомнила о своём желании избраться на пост премьер-министра Британии, пообещав, что под её руководством у России не будет шансов на победу в украинском конфликте.
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