Ковитиди: Трасс, ещё не ставшая премьером, уже должна думать, как уйти с поста

Сенатор Ольга Ковитиди прокомментировала слова главы британского МИД Лиз Трасс, выразившей надежду на избрание её премьер-министром страны. Трасс пообещала, что в случае избрания её премьером, она сделает всё, чтобы Россия потерпела поражение на Украине.

По мнению Ковитиди, Трасс преждевременно даёт такие обещания, и ей уже стоит подумать о том, как достойно уйти с должности, которую она ещё не заняла.

"Заявление Лиз Трасс свидетельствует о том, что, ещё не вступив на должность главы британского правительства, Трасс должна теперь думать, с каким лицом она ее покинет", — сказала Ковитиди в разговоре с РИА Новости.

Ранее Трасс напомнила о своём желании избраться на пост премьер-министра Британии, пообещав, что под её руководством у России не будет шансов на победу в украинском конфликте.