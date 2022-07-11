Член Запорожской ВГА Рогов: Киев паникует, поэтому объявил о контрнаступлении

По мнению члена военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовящемся "контрнаступлении" на юге Украины вызвано паникой из-за огромных потерь и бесконечных поражений в боях.

Киевские власти чувствуют своё бессилие, видя, что на подконтрольных России территориях налаживается жизнь, и люди понимают, что в РФ им будет жить в разы лучше, чем на Украине.

"У Зеленского и его команды паника. Киевский режим несет колоссальные потери и поражения на линии фронта, в то время как на освобожденных российской армией территориях налаживается мирная жизнь, и люди не хотят снова возвращения под контроль Украины, видя свое будущее исключительно в России", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

По словам представителя ВГА, Киев идёт на самые нечистоплотные меры, стараясь хоть как-то удержать свою власть на южных территориях Украины, не гнушается проведением терактов, разрушает гражданскую инфраструктуру, обстреливает мирные кварталы и обещает "контрнаступление" ВСУ.

"Им нужна картинка, чтобы показать, как все плохо на освобожденных территориях. Ведь люди созваниваются со своими родственниками и рассказывают, что в той же Запорожской и Херсонской областях мирная и спокойная жизнь налаживается, цены снижаются, в то время как на Украине жизнь становится изо дня в день все хуже", — добавил Рогов.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил британскому изданию The Times о приказе лидера страны Владимира Зеленского освободить от российских военных южные области Украины. С этой целью Киев собирает "миллионную армию" и большое количество оружия с Запада. Украинский вице-премьер Ирина Верещук объявила о начале контрнаступления ВСУ на этих территориях, убедительно попросив мирных жителей отсюда уехать.