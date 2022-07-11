Захарова сравнила экс-президента Польши Валенсу с Чикатило

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления бывшего руководителя Польши Леха Валенсы о важности "расчленения" нашей страны. Дипломат отметила, что этот политик является лауреатом Нобелевской премии мира.

"Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило", — сказала Захарова.

Также она напомнила, что Андрей Чикатило убивал людей и употреблял их. При этом он хотел "жить как в Польше", добавила представитель внешнеполитического российского ведомства.

Ранее идею Валенсы об ослаблении России оценил член Госдумы Леонид Слуцкий. По его мнению, слова политика являются "шизофреническим бредом".