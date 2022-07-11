Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления бывшего руководителя Польши Леха Валенсы о важности "расчленения" нашей страны. Дипломат отметила, что этот политик является лауреатом Нобелевской премии мира.
"Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило", — сказала Захарова.
Также она напомнила, что Андрей Чикатило убивал людей и употреблял их. При этом он хотел "жить как в Польше", добавила представитель внешнеполитического российского ведомства.
Ранее идею Валенсы об ослаблении России оценил член Госдумы Леонид Слуцкий. По его мнению, слова политика являются "шизофреническим бредом".
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