В правительстве ФРГ не верят в возобновление поставок газа по "Северному потоку"

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек и другие ведущие политики Германии считают, что Россия не возобновит поставки газа по "Северному потоку" после завершения на нём плановых ремонтных работ. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Кто-то думает, что газопровод возобновит свою обычную работу? Уж точно не министр экономики Роберт Хабек, который путешествует по стране с посланием о том, что "возможно, всё кончено"", — пишет издание.

По его данным, той же позиции придерживаются представители Христианско-демократического союза Андреас Юнг, Свободной демократической партии Александр Ламбсдорф, Социал-демократической партии Германии Тимон Греммельс.

"Возможность отключения вполне реальна", — приводит слова Ламбсдорфа FAZ.

Немецкие политики полагают, что после завершения ремонтных работ на "Северном потоке" Москва может сослаться на нехватку некоторых важных запчастей, поставки которых ограничены западными санкциями, и отказаться от поставок газа в Европу. Эксперты в Германии подсчитали, что при таком развитии событий газовый дефицит накроет весь Евросоюз уже к концу лета.