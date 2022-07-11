Представители Кремля заявили, что лидер РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли участие в телефонных переговорах. Президенты обсудили меры, которые допустимо принять в ответ на блокировку литовскими властями транзита в Калининградскую область.
"Обсуждались некоторые возможные совместные шаги", — написали на официальном сайте руководителя нашей страны.
Вместе с этим главы государств выразили желание продолжить развивать партнёрство Москвы и Минска, отметили в пресс-службе.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил остановить движение товаров между Прибалтикой и Россией.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.