Путин и Лукашенко обсудили совместный ответ на запрет транзита в Калининград

Представители Кремля заявили, что лидер РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли участие в телефонных переговорах. Президенты обсудили меры, которые допустимо принять в ответ на блокировку литовскими властями транзита в Калининградскую область.

"Обсуждались некоторые возможные совместные шаги", — написали на официальном сайте руководителя нашей страны.

Вместе с этим главы государств выразили желание продолжить развивать партнёрство Москвы и Минска, отметили в пресс-службе.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил остановить движение товаров между Прибалтикой и Россией.