Слуцкий назвал идею Польши ослабить Россию "шизофреническим бредом"

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, идея Польши об ослаблении России по примеру СССР или Югославии — это полная утопия и "шизофренический бред", который не имеет ничего общего с реальностью.

Таким образом Слуцкий отреагировал на желание бывшего польского лидера Леха Валенсы сократить население России до 50 миллионов человек.

"Варшава, очевидно, спит и видит, как бы ослабить Россию по модели развала СССР или расчленения Югославии. Силенок-то где вам взять на это? Полный шизофренический бред", — сказал Слуцкий.

Парламентарий посоветовал Польше и всей Европе вместо подобных утопических размышлений заняться решением собственных внутренних проблем, в частности, растущими из-за антироссийских санкций ценами на топливо.

Пользователи Сети также негативно отреагировали на призыв Валенсы по поводу россиян. Большинство сошлось во мнении, что столь неприкрытая русофобия, отдающая фашизмом, не приведёт Польшу ни к чему хорошему.