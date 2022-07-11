По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, идея Польши об ослаблении России по примеру СССР или Югославии — это полная утопия и "шизофренический бред", который не имеет ничего общего с реальностью.
Таким образом Слуцкий отреагировал на желание бывшего польского лидера Леха Валенсы сократить население России до 50 миллионов человек.
"Варшава, очевидно, спит и видит, как бы ослабить Россию по модели развала СССР или расчленения Югославии. Силенок-то где вам взять на это? Полный шизофренический бред", — сказал Слуцкий.
Парламентарий посоветовал Польше и всей Европе вместо подобных утопических размышлений заняться решением собственных внутренних проблем, в частности, растущими из-за антироссийских санкций ценами на топливо.
Пользователи Сети также негативно отреагировали на призыв Валенсы по поводу россиян. Большинство сошлось во мнении, что столь неприкрытая русофобия, отдающая фашизмом, не приведёт Польшу ни к чему хорошему.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.