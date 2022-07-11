Евгений Пригожин рассказал Bloomberg о преступлениях миротворцев ООН в ЦАР

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ Евгения Пригожина на вопросы Bloomberg по событиям, происходящим в Центральноафриканской Республике. Российский предприниматель раскритиковал иностранных журналистов за "неприлично оскорбительный" стиль повествования, а также указал на их некомпетентность в вопросах центральноафриканской повестки.

Учитывая плохую осведомлённость сотрудников Bloomberg о ситуации в ЦАР и кризисе, который стране удалось преодолеть, Пригожин напомнил об ужасах, которые пережила республика после свержения Жана Беделя Бокассы в 1979 году. С тех пор государство было под властью бандформирований во главе с Махаматом Али Дарассом и другими радикалами.

Изменилась ситуация только с приходом русских и нового президента Туадеры. В то время, когда российские инструкторы вместе с военными ЦАР боролись с бандитами, группировки получали поддержку от западных стран и международных организаций, действующих под флагом ООН (МИНУСКА).

"Когда пришло время выборов, западные "коршуны" с их колоссальными бюджетами вступили в сговор с бандформированиями, чтобы свергнуть Туадеру и ввергнуть в пучину хаоса центральноафриканский народ. Именно в этот момент русские пришли на помощь братскому народу ЦАР. Год длилась война за независимость ЦАР, в которой российские инструкторы вместе со своими центральноафриканскими братьями боролись и погибали. Весь этот период поддержку бандформированиям оказывала коалиция западных стран при участии диверсантов и провокаторов из миссии ООН", — сообщил Пригожин.

Российский бизнесмен специально для иностранного издания напомнил о множестве преступлений, совершённых "миротворцами".

"Виды правонарушений МИНУСКА:

сексуальное насилие, включая групповое;

сексуальные действия с несовершеннолетними;

сексуальная эксплуатация и рабство;

контрабанда природных ископаемых;

оказание помощи террористам;

взяточничество/коррупция;

убийство мирного населения", —

привёл он примеры.

Касаемо российских инструкторов в ЦАР, о деятельности которых интересовались журналисты, предприниматель посоветовал обращаться в "Содружество офицеров за международную безопасность" (СОМБ), возглавляемое Александром Ивановым.

"А если дальше собственного носа вы не видите, то могу порекомендовать сделать татуировку на видном месте тела следующего содержания: "Русские несут добро, а Запад — зло. Русские помогают убивать бандитов и борются за справедливость", — заключил свой ответ петербургский предприниматель.