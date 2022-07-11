Сенатор Цеков: призывы Киева к жителям юга Украины — неумелая провокация

По словам сенатора от крымского региона Сергея Цекова, призыв Киева к проживающим на территории южных областей Украины покинуть эти места по причине ожидающегося контрнаступления ВСУ — не что иное, как провокация и психологическая атака, причём грубая и неумелая.

"Это неумелая психологическая атака, которая будет иметь совершенно никчемный и ничтожный результат. Никакое контрнаступление, даже если на него и решится Киев, не будет иметь никакого эффекта", — сказал Цеков в разговоре с РИА Новости.

Подобными призывами Киев пытается напугать мирных жителей и посеять в них сомнения.

"Уверен, что Херсонская и Запорожская области не только будут находиться под постоянным контролем нашей армии, но и войдут в состав Российской Федерации, о чем они сами неоднократно уже изъявляли желание", — добавил парламентарий.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил британскому изданию The Times о приказе лидера страны Владимира Зеленского освободить от российских военных южные области Украины. С этой целью Киев собирает "миллионную армию" и большое количество оружия с Запада. Украинский вице-премьер Ирина Верещук объявила о начале контрнаступления ВСУ на этих территориях, убедительно попросив мирных жителей отсюда уехать.