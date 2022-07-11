С 11 июля электричество для эстонцев подорожало до 550 евро за мегаватт/час

Страны Прибалтики, наравне с остальным Евросоюзом, становятся жертвой антироссийских санкций. Уже с сегодняшнего дня в Эстонии резко дорожает электричество.

Всё больше западных аналитиков признают, что попытка вводить ограничения против России прежде ударила по финансовой сфере стран Европы и США. Накануне эстонские СМИ сообщили о рекордном росте цен на электроэнергию.

Эстония некоторое время назад отказалась закупать электроэнергию в России и решила приобретать её на бирже у поставщиков из стран Балтии и Финляндии. В воскресенье госконцерн Eesti Energia сообщил об остановки финской АЭС и перебоях на крупнейшей угольной электростанции Финляндии.

Это привело к тому, что стоимость электричества для Эстонии вырастет до рекордных 550 евро за мегаватт/час. Литва и Латвия тоже испытывают дефицит электроэнергии, но там отказываются увеличивать её производство.

"Даже при таких высоких ценах на электроэнергию они не используют на полную мощь свои газовые электростанции, вероятно, желая сэкономить газ", — пояснил пресс-секретарь госкомпании Прийт Лутс журналистам телеканала EER.

Корреспонденты отмечают, что рекордная ставка будет кратковременной, среднесуточная цена электричества в ближайшее время составит 416 евро за мегаватт/час.